La sua assenza in panchina in occasione della trasferta di Champions League sul campo del Benfica aveva destato sospetto e la nota ufficiale emessa in mattinata dal Bayern Monaco ha eliminato ogni dubbio: l'allenatore Julian Nagelsmann è positivo al Covid-19. "Julian Nagelsmann è risultato positivo al coronavirus nonostante la completa protezione vaccinale. Tornerà a Monaco separatamente dalla squadra in aeroambulanza e lì andrà in isolamento domestico", recita il comunicato.



L'allenatore tedesco aveva accusato sintomi riconducibili all'influenza nelle scorse ore ed era rimasto nell'albergo sede del ritiro del Bayern Monaco, diretto al suo posto dal vice Dino Toppmoller. Nagelsmann farà ritorno a breve in Germania e dovrà osservare il tradizionale periodo di isolamento domestico.