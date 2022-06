Started as Ryan, leaving as Gravenberch.



We wish you all the best #ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) June 13, 2022

. I bavaresi hanno annunciato l'arrivo dall'del centrocampista, che firma un contratto fino al 2027. Nel comunicato, le parole del giocatore: "Quando il Bayern mi ha chiamato, non ho dovuto pensarci due volte. Il Bayern è uno dei club più grandi che ci siano: giocatori di tutto il mondo vogliono giocare per questo club. Vengo a Monaco per vincere molti titoli e il Bayern è abituato a vincere molti titoli. Tutto è possibile con questo club, compresa la vittoria in Champions League. La coesione in questa squadra è molto forte, mi piace".- Anche l'Ajax conferma l'accordo con i bavaresi, svelando le cifre: