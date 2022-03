Nel corso della conferenza alla vigilia del match contro l'Union Berlino, il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha parlato dei tre giocatori in scadenza di contratto Muller, Neuer e Lewandowski: "Sono giocatori molto importanti per noi, ma i media dipingono il tutto come se fosse sempre molto facile. In trattative come queste, fai sempre diversi incontri con i giocatori e soprattutto con i procuratori, ma non è sempre così facile. Sono tre giocatori esperti di cui abbiamo bisogno e qui stanno bene. Tutti e tre hanno plasmato il volto del Bayern per diversi anni. E' positivo che tutti e tre abbiano l'esperienza per affrontare questa situazione e che non ostacola le loro prestazioni".