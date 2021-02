Karl-Heinz, Ceo del, parla a Sky Sport a poche ore dalla sfida contro la: "Io sono un uomo che pensa positivamente, ho avuto la grande fortuna di vivere un 2020 in cui abbiamo vinto tutto. Una settimana fa ci siamo laureati campioni del mondo, mi godo il bel momento. Ho avuto una carriera nel calcio da giocatore e dirigente in cui mi è andato tutto bene. Spero che quest'anno la squadra faccia bene"."Abbiamo una filosofia diversa per quanto riguarda il mercato, noi non peschiamo i grandi pesci che sono costosi e sono rischiosi se non funzionano. Penso sia andata bene. Superlega? Non sono un grande tifoso, va affrontato invece il problema Covid-19. Ci mancano tanto i tifosi a livello ambientale e di cassa, il calcio sta soffrendo. Questo momento ci darà magari l'opportunità di tornare alla normalità. I grandi club hanno esagerato con le spese negli ultimi dieci anni"."Ho visto il derby, mi è piaciuto per il risultato. Ho fatto i complimenti a Marotta, mio amico. Sono contento perché, dopo anni di sofferenza, ora l'Inter vive un momento felice. Ora è la grande favorita, gli auguro di cuore di vincerlo, anche perché i tifosi chiedono quello. Incrocio le dita"."E' bravo, ha giocato molto bene col Milan, così come nelle precedenti partite. Lavora molto per la squadra, fa gol e assist: mi piace molto. Quello per l'1-0 è stato eccezionale, anche a livello tecnico, qualità per la quale viene spesso criticato".