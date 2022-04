Il Bayern Monaco continua nel tentativo di convincere Robert Lewandowski a firmare il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2023. Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra i dirigenti del club e l'agente del polacco sul quale, intanto, è forte l'interesse del Barcellona. Il Bayern vorrebbe trattenerlo ma la Bild racconta che si sta anche guardando intorno in caso di un clamoroso divorzio. Come eventuale sostituto, è stato individuato Sebastien Haller dell'Ajax che ha già giocato in Germania all'Eintracht Francoforte.