per l’ultimo raduno prima di volare il 5 settembre alla volta di Figueira da Foz (Portogallo), sede della fase finale del torneo continentale.Le novità, rispetto al collegiale della scorsa settimana, sono rappresentate da Leandro Casapieri, portiere del Pisa Beach Soccer, laureatosi campione d’Italia dopo aver battuto il Terracina (5-3) nella finale scudetto dello scorso 9 agosto. Insieme a lui, il ritorno dei fratelli Marinai con Stefano, esterno del Pisa BS, anche lui col tricolore sul petto, e il fratello maggiore Simone, stesso ruolo ma avversario sul campo, poiché storico giocatore del Viareggio BS. Confermati Fabio Pugliese e Tommaso Fazzini, i due giovani viareggini, reduci dalla vittoria estiva nella prima edizione del Campionato Under 20 organizzato dalla LND, una novità che si propone come importante bacino Azzurro. “Un raduno per dare continuità a quello sostenuto la scorsa settimana – afferma il Ct della Nazionale – per arrivare a scegliere i migliori 12 che prenderanno parte all’Europeo”.Alessio Battini (Catania Beach Soccer), Leandro Casapieri (Pisa BS), Simone Del Mestre (Sambenedettese BS), Sebastiano Paterniti Barbino (Catania BS);Alessio Frainetti (Terracina BS), Daniele Lauri (Nettuno BS), Alessandro Miceli (Sambenedettese BS), Fabio Pugliese (Viareggio BS Under 20);Josep Junior Gentilin (Napoli BS), Marco Giordani (Terracina BS), Simone Marinai (Viareggio BS), Stefano Marinai (Pisa BS), Marcello Percia Montani (Sambenedettese BS), Dario Ramacciotti (Catania BS), Salvatore Sanfilippo (Levante), Lorenzo Vaglini (Pisa BS);Tommaso Fazzini (Viareggio BS Under 20), Gabriele Gori (Catania BS), Francesco Fabio Sciacca (Catania BS), Emmanuele Zurlo (Catania BS).Staff: Capodelegazione, Ferdinando Arcopinto; Segretario, Sabrina Filacchione; PCO, Valerio Lascialandare; Allenatore, Emiliano Del Duca; Assistente Allenatore, Michele Leghissa; Preparatore dei Portieri, Antonino Nosdeo; Preparatore Atletico Paolo Larocca; Medici Federali, Alvise Clarioni e Monica Fabbri; Fisioterapista, Fabio Caliendo.: Russia, Spagna, Bielorussia e Polonia: Portogallo, ITALIA, Svizzera e Ucraina9 settembre, Italia-Svizzera (14.15 italiane)10 settembre, Italia-Ucraina (14.15 italiane)11 settembre, Portogallo-Italia (19.30 italiane)12 settembre, Finali, dal primo all’ottavo posto