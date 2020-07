Intervenuto a Radio 24, l'ex calciatore dell'Inter, Evaristo Beccalossi, esprime la propria opinione in merito al mercato nerazzurro.



“Ho sentito parlare di rivoluzione, di 8/9 giocatori da cambiare: calma. La base su cui costruire c'è, bastano 2/3 innesti di qualità. All'Inter serve qualche innesto in mezzo al campo, poi si dovrà valutare qualcosa in attacco. La società si sta muovendo bene, mi aspetto qualcosa di grosso per la prossima stagione. Però serve calma, c'è da fare un percorso importante".