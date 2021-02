Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, non più rivali ma compagni di squadra. E' questo il grande sogno di David Beckham, il proprietario dell'Inter Miami parla senza peli sulla lunga ad AFP in occasione della presentazione della nuova maglia del club: "Ho detto dal primo giorno che la nostra academy è una parte importantissima del club e se possiamo portare giocatori da lì, che abbiamo vissuto e respirato l'Inter Miami, quello è il nostro obiettivo. Ma sappiamo anche che a Miami i tifosi vogliono vedere grandi stelle. Abbiamo già giocatori come Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi che si aggiungono allo sfarzo e allo stile ma andiamo anche avanti e vogliamo avere l'opportunità di portare qualche grande nome qui. Messi e Ronaldo? I giocatori devono essere giusti per la squadra, avere ancora ambizione e voglia di vincere. Quindi di qualunque giocatore parliamo, dobbiamo assicurarci che sia una priorità. Ovviamente vogliamo prendere grandi giocatori. Miami ha un grande richiamo per chiunque e quel tipo di giocatore (Messi e Ronaldo) è il tipo di giocatore che vogliamo portare qui. Sir Alex Ferguson era un maestro a scegliere il giusto giocatore, non ha sempre portato il migliore al mondo, ma ha portato il giocatore giusto del club e quella è una cosa che ho preso da lui".