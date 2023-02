Valon Berhami, ex conoscenza della nostra Serie A e oggi opinionista DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze per commentare le vicende di casa Fiorentina. Queste le sue parole: ​"A Firenze c'è fame di vittoria, le aspettative sono alte. Italiano ha dato un'identità importante alla squadra, ma questo comporta che molti avversari si difendano bassi e non ti lascino spazio. Cabral, Jovic, Ikonè sono giocatori che hanno bisogno di spazi e invece si ritrovano con difese intasate, forse abbassare un po' la squadra potrebbe aiutarli, però le idee di Italiano sono diverse. Lui ha dato un'identità da squadra top ma forse nel gruppo mancano profili per una squadra del genere.



COSA CAMBIARE - I giocatori devono togliersi un po' di ego da dosso, di manie di protagonismo e devono mettersi a disposizione della squadra. Spesso mi sembra che ognuno cerchi di risolvere i problemi da solo, serve pensare più da squadra perché la qualità della rosa della Fiorentina è buonissima. Guardarsi le spalle? A Firenze spesso si pensa negativo, ma con il valore della rosa credo che la Fiorentina possa stare tranquilla. La sfida col Verona è molto difficile, in questo momento l'Hellas è una delle squadre più in forma del campionato, però non sta chiusa dietro e questo può aiutare i viola