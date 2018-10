La lite in diretta al Grande Fratello fra Fabrizio Corona e Ilary Blasi ha lasciato strascichi importanti. Da un lato l'ex-paparazzo ha minacciato ritorsioni con la conduttrice e soprattutto con suo marito, Francesco Totti. Dall'altro c'è chi ha preso posizione schierandosi dall'una o dall'altra parte.



BELEN PER CORONA - Fra chi si è schierato a favore di Corona c'è anche la storica ex, Belen Rodriguez. La showgirl argentina, che da tempo aveva rimosso il follow dal profilo instagram dell'ex-paparazzo, ha scelto di seguirlo nuovamente scatenando i rumors su questa mossa. Belen ha confermato di averlo fatto soltanto perchè :"Fabrizio è un mio amico… Tutto qui!", ma dietro a questa mossa c'è chi mormora.



RAPPORTO TESISSIMO - Il rapporto fra la Rodriguez e la Blasi è ai minimi storici fin da questa estate quando fu proprio Ilary a "soffiarle" il ruolo di prima conduttrice della trasmissione estiva di Mediaset sui Mondiali di Russia relegando Belen al ruolo di ospite fisso. Per una lite che, questa sera in tv, vivrà sicuramente una nuova pagina. Ecco le due showgirl nella nostra gallery.