Belen Rodrigurez, storica ex fra gli altri dell'ex attaccante di Milan, Juve e Roma, Marco Borriello e bellissima shogirl argentina è tornata a far parlare di sé grazie a un post pubblicato sul proprio profilo instagram. Belen si è infatta fotografare e ripendere in una una combo foto+video in topless mentre si diverte a nuotare in piscina. Eccola nella nostra gallery.