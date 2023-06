Il Belgio come la Francia. Come per i transalpini, il passaggio di consegna della fascia di capitano ha creato scompiglio. La Federazione non ha dato spiegazioni ufficiali ma, secondo i media locali, Thibaut Courtois ha lasciato il ritiro della Nazionale prima della partita contro l’Estonia per le qualificazioni europee dopo non aver ricevuto la fascia di capitano contro l’Austria. Allora Kevin De Bruyne era assente e il neo ct Tedesco ha scelto Romelu Lukaku.



Secondo il quotidiano Het Nieuwsblad, Courtois, 102 presenze con la maglia del Belgio, non si è presentato nell’hotel della nazionale prima della partita con l’Estonia. dove sarebbe stato proprio lui il capitano. In sua assenza ci sarà Matz Sels tra i pali del Belgio.