Dopo la vittoria sul Giappone, ha parlato il capitano del Belgio Eden Hazard: "Stavamo pensando che sarebbe potuta finire come due anni fa contro il Galles, ma anche che se fossimo riusciti a segnare un gol la partita era ancora aperta. Noi abbiamo giocatori che possono cambiare una partita, abbiamo messo in campo, dalla panchina, giocatori che fanno la differenza, oggi siamo felici di aver vinto e di andare avanti, ai quarti di finale. La reazione che abbiamo mostrato oggi è stata grandiosa ed è il tipo di gara di cui avevamo bisogno per il futuro: potevamo essere eliminati ma siamo ai quarti. Quando arriverà la partita di venerdì sarà magnifico perchè giocare contro il Brasile è sempre fantastico per un calciatore. Ci arriviamo davvero bene e proveremo a vincere il match".