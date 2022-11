A tre giorni dall'inizio del Mondiale, il ct del Belgio Roberto Martinez ha parlato delle condizioni di Romelu Lukaku: "Sta migliorando - ha spiegato in conferenza stampa - ma per vederlo al massimo della forma servirà ancora tempo. Noi stiamo rispettando il programma stabilito, non credo che sarà in forma per partire titolare nella prima gara del Mondiale".



LA CONVOCAZIONE - Nonostante le condizioni non ottimali dell'attacante dell'Inter, Martinez ha deciso di portarlo comunque in Qatar: "Dopo la fase a gioni inizia un nuovo Mondiale, e credo che Lukaku possa essere pronto per la seconda fase".