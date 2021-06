Jordan Lukaku, esterno ex Lazio, parla a Il Messaggero in vista di Belgio-Italia, quarto di finale di Euro2020, con il fratello Romelu che si candida a essere uno dei protagonisti: "Lui non risente della pressione, lo ha dimostrato con l’Inter vincendo lo scudetto. Fra un amico come Immobile e il sangue, io scelgo sempre la famiglia senza alcun dubbio. Entrambi sono due bestie sotto porta, non sbagliano un colpo. Lo dicono i numeri e i gol" le sue parole a Il Messaggero.