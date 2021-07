Di seguito i principali episodi da moviola di Belgio-Italia, quarto di finale di Euro 2020, analizzati come sempre da Calciomercato.com. È lo sloveno Slavko Vincic l'arbitro designato, a completare lo staff arbitrale in campo ci saranno i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, mentre il quarto uomo sarà invece l'argentino Rapallini.



20' AMMONITO ANCHE TIELEMANS - Il centrocampista del Leicester rende subito "il favore" all'omologo, corretto il giallo anche in questo caso.



19' AMMONITO VERRATTI - L'intervento del centrocampista del PSG ferma la ripartenza di Tielemans, corretta l'ammonizione per l'ex Pescara.



13' ITALIA, IL VAR ANNULLA PER FUORIGIOCO IL VANTAGGIO FIRMATO DA BONUCCI - Bonucci mette alle spalle di Courtois sugli sviluppi di una punizione, ma il Var invalida tutto: fuorigioco di Chiellini sul tocco precedente e anche di Di Lorenzo prima che la palla arrivi allo juventino.