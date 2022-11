I Mondiali in Qatar inizieranno in differita per Romelu Lukaku: si va verso la sua assenza per le prime due partite del Belgio nella fase a gironi. L'attaccante dell'Inter, riferisce la stampa belga, non ha recuperato dal problema al bicipite femorale e anche oggi non si è presentato in campo per allenarsi con i compagni ma ha lavorato individualmente al chiuso.



OBIETTIVO CROAZIA - Il ct Martinez non potrà contare su Big Rom quindi per la gara inaugurale con il Canada (23 novembre), ma è a forte rischio anche la seconda sfida con il Marocco (27 novembre) per evitare il rischio di un'ulteriore ricaduta. La situazione di Lukaku viene valutata giorno per giorno, ma l'obiettivo del Belgio resta quello di recuperarlo per la terza e ultima partita del gruppo F, il big match con la Croazia dell'1 dicembre.