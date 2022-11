Roberto Martinez, ct del Belgio, ha professato tutto il suo ottimismo circa la partecipazione di Romelu Lukaku a Qatar 2022. "Non è completamente in forma dal punto di vista medico, questo è ovvio, infatti è in cura. Il 22 novembre, 24 ore prima della prima partita (vs Canada, dr), ha la possibilità di rimettersi in forma. Una Coppa del Mondo ha due facce: una è la fase a gironi, puoi prepararti per quella, un'altra è la fase a eliminazione diretta e siamo molto fiduciosi che lo farà soprattutto per quella fase. Prendiamo in considerazione tutti gli scenari, valuteremo il 22 novembre".