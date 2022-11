Il ct della Nazionale belga Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima gara della fase a gironi dei Mondiali, scagliandosi contro la stampa francese che ha riportato una lite accesa tra De Bruyne, Vertonghen e Lukaku:



"Ci sono media in Belgio che sono abbastanza felici di saltare su notizie false, il che è piuttosto sorprendente. Dimostra che forse c'è più voglia di trovare notizie negative intorno a questa squadra che di riunire la nazione, di sostenere questa squadra, di godersi il talento della migliore generazione che abbiamo mai avuto nel calcio belga.

È stata una lezione per tutti noi, che siamo qui da soli. Siamo qui per lottare per quello che crediamo sia il modo in cui vogliamo giocare e spero che i fan - i veri fan - dei Diavoli Rossi possano godersi il processo".