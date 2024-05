Belgio, Tedesco: 'Mi piace il calcio italiano. Le voci sul Milan...'

Domenico Tedesco, allenatore del Belgio, a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro: “Sono molto concentrato sull’Europeo e non ho davanti il piano della mia carriera, tutto dipende dalle situazioni. Non nascondo però che mi piace il calcio italiano, ci sono cresciuto”.“Non commento le voci di mercato perchè sono troppe, non saprei dove cominciare e dove finire”.“Ce n’è molta, nella gestione della squadra. Tratto i miei giocatori come trattavano me i miei genitori e in quello c’è molto di italiano. Tatticamente sono cresciuto nello Stoccarda, dove si pratica un calcio dominante, controprrssing, verticalizzazioni veloci. Ma ho imparato ovunque, parlando con i calciatori. Hanno tante idee, basta ascoltarli”.

“E’ sempre candidata alla vittoria in qualsiasi torneo. Lo sarà semplice, sa vincere le partite che contano”.