Quest’oggi il giornalista de Il Sole 24 ore Marco Bellinazzo era a Firenze per presentare il suo ultimo libro intitolato “Le nuove guerre del calcio”: al suo interno ha cercato di spiegare i tanti cambiamenti che stanno modificando, in bene e in male, lo sport più bello del mondo.



"La copertina vede il principe dell'Arabia Saudita, Infantino e Putin. Il calcio è sempre più oggetto di attenzioni di governi e dittatori, oltre che di siti che fanno di tutto per accaparrarsi milioni di utenti abbonati. Questo sta accentuando l'aspetto geopolitico del calcio allontanandolo dall'elemento della passione. Questo porta a disaffezionarsi. L’inchiesta che sta colpendo la Juventus? Tutti questi fenomeno sono collegati. L'impoverimento del calcio italiano di fronte, ad esempio, alla Premier ha accentuato l'utilizzo di strumenti come le plusvalenze o manovre stipendi. Poi è giusto che il processo non si faccia sui giornali, ma dove è più opportuno. Il problema in ogni caso è generale. O il calcio viene riformato oppure è evidente che il sistema rischia di deflagrare. Il sistema di finanziamento dal 2019 dipende dal carico fiscale a carico delle società di calcio, in particolare della Serie A: non possiamo inaridire questa fonte. Questo è un tema politico che vedo molto sottovalutato".



Ha avuto modo anche di spendere due parole sulla Fiorentina di Rocco Commisso: “La ristrutturazione dello stadio con l’utilizzo dei fondi pubblici è assolutamente quello che non deve fare la politica. La politica deve agevolare la costruzione di uno stadio con fondi privati. Sarà un intervento che non risolverà né i problemi della Fiorentina, né quelli urbanistici di Firenze. La Fiorentina è l’esempio più lampante della deriva oligopolistica-finanziaria del calcio. Un club con una passione enorme dietro, ma che difficilmente potrà competere per vincere in Italia e in Europa, salvo miracoli sportivi che sono sempre più rari”.