Il Liverpool continua il pressing per Bellingham sul quale è forte l'interesse del Manchester City. I Reds sperano di poter portare ad Anfield il centrocampista e la chiave per farlo potrebbe essere quella di inserire una contropartita. Secondo quanto riporta The Sun, infatti, il Borussia Dortmund nutre interesse nei confronti di Tyler Morton, centrocampista di proprietà del Liverpool, attualmente in prestito al Blackburn. La trattativa per Bellingham potrebbe dunque passare anche attraverso il profilo dell'inglese classe 2002.