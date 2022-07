Nessuna sorpresa, nonostante nelle ultime ore da calciatore del Torino il diretto interessato avesse cercato di mantenere il riserbo sulla prossima tappa della sua carriera e lasciato un alone di mistero sulla vicenda. Andrea Belotti ha già voltato pagina ed è pronto a ripartire dal Principato di Monaco. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'ex capitano granata è sempre più orientato ad l'offerta del Monaco, che mette sul piatto un contratto triennale e la prospettiva di partecipare per la prima volta alla Champions League, qualora la formazione francese superasse il play-off di agosto.



FUTURO IN LIGUE 1 - L'ex capitano del Torino, salutato dal club con un comunicato piuttosto freddo nella giornata di giovedì, ha respinto i ripetuti tentativi dei granata di prolungare il contratto in scadenza e, dopo aver atteso eventuali rilanci da parte di club di Serie A - il sogno Milan è rimasto tale fino alla fine, Atalanta, Roma e Fiorentina non hanno mai affondato il colpo - ha deciso di affrontare una nuova esperienza all'estero. Le prossime ore si preannunciano calde, ma dopo i lunghi silenzi dei mesi scorsi il Gallo è pronto a cantare sui campi della Ligue 1.