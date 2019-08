Mehdi Benatia è stato davvero vicino a ritornare alla Juventus questa estate, dopo il trasferimento in Qatar dello scorso gennaio. A rivelarlo è stato il difensore marocchino, che ha rilasciato un'intervista a tuttojuve.com: “Ho parlato con il direttore Paratici, che mi aveva chiesto la disponibilità a vestire nuovamente la maglia della Juventus, ovviamente il mio problema non era né con lo spogliatoio né con la società, bensì con Allegri che mi faceva giocare molto poco rispetto a quanto mi aveva inizialmente detto. La Juve stava cercando un difensore e non era sicura di poter prendere De Ligt, io ho risposto di star bene qui in Qatar e che non avevo fatto questa scelta per tornare indietro cinque mesi dopo”.



Benatia ha poi concluso: “Ho aggiunto, parlando con Fabio, che se c'era bisogno potevamo risentirci e vedere insieme quel che si poteva fare. Dopo, sono riusciti a prendere il difensore e per fortuna non ho dovuto prendere una decisione. Qui mi trattano veramente bene, la mia famiglia è felice e anche i bambini vengono trattati con cura”.