Sono piuttosto agitate le acque in casa Benevento a poche ore da una sfida cruciale in chiave salvezza come quella di oggi contro lo Spezia. Appaiate a quota 25 punti, le due neopromosse hanno bisogno di rilanciarsi dopo una serie di risultati negativi e particolarmente preoccupante si è fatta la situazione dei campani, che arrivano da una serie negativa di 9 partite (2 i ko consecutivi) e non vincono ormai dallo scorso 6 gennaio.



A rendere tutto più complicato per Pippo Inzaghi la situazione di forte tensione che si è vissuta durante l'allenanento di ieri tra due elementi piuttosto importanti all'interno dello spogliatoio, come Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne. Secondo La Gazzetta dello Sport, i due giocatori sono stati protagonisti di una lite pesante sul campo di allenamento, generata da un duro intervento del centrocampista e con una coda al rientro negli spogliatoi, e il tecnico piacentino ha preso immediati provvedimenti, escludendo entrambi dalla trasferta di La Spezia. Una decisione forte, avallata dalla società, per dare un segnale a tutto il gruppo: per ripartire e raggiungere il traguardo della salvezza, c'è bisogno della massima compattezza.