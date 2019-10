Benevento-Cremonese 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatore: 66' Coda (B), 94' Improta (B)



Benevento (4-4-2): Montipò; Antei, Tuia, Caldirola, Letizia; Kragl (75' Improta), Hetemaj (61' Schiattarella), Viola, Tello; Armenteros (82' Maggio), Coda. All.: Inzaghi.



Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Caracciolo, Bianchetti, Ravanelli (77' Ciofani); Mogos, Valzania, Gustafson (69' Soddimo), Arini, Renzetti; Palombi, Ceravolo. All.: Baroni



Arbitro: Abbattista di Molfetta



Ammoniti: 10' Valzania (C)