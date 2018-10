Benevento-Cremonese 2-1 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 16' Coda (B), 36' Insigne (B), 53' Migliore (C)



Benevento (4-3-3): Puggioni; Gyamfi, Volta, Billong, Letizia (19' Di Chiara); Tello, Viola, Bandinelli; Insigne (57' Ricci), Coda, Buonaiuto (76' Improta). All. Bucchi.



Cremonese (4-3-3): Radunovic; Mogos, Kresic, Claiton, Migliore; Arini, Castagnetti (76' Boultam), Croce (39' Greco); Carretta (56' Strefezza), Brighenti, Castrovilli. All. Mandorlini.



Arbitro: Aleadro Di Paolo di Avezzano



Ammoniti: 21' Arini (C), 43' Bandinelli (B), 56' Carretta (C), 61' Strefezza (C), 69' Volta (B), 81' Billong (B)