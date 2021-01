Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, parla a Calcio in Pillole di Andrea Pinamonti, attaccante in uscita dall'Inter: "Abbiamo intenzione di fare qualcosa sul mercato. Siamo vigili e attenti in questo momento, siamo aperti a migliorare la rosa qualora se ne presenti l’occasione. In questo momento però bisogna stare molto attenti a non rompere degli equilibri che si sono venuti a creare. Per ciò che riguarda i nomi, ce ne sono tanti accostati al Benevento in questi ultimi giorni, alcuni sono veri, altri inventati. Posso confermare che stiamo seguendo Pinamonti dell’Inter, è un giocatore che ci piace tanto. Con Maksimovic invece non c’è nulla, è un calciatore che onestamente credo abbia ambizioni molto più importanti. Proveremo a fare anche qualcosa a livello di cessioni, sempre in base alle richieste che avranno i nostri calciatori".