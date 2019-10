Oliver Kragl, centrocampista del Benevento, parla della sua scelta di abbracciare le Streghe. Queste le sue parole a OttoChannel: "Quando in estate mi è arrivata la chiamata di Pasquale Foggia non ho pensato molto ad accettare l'offerta. Avevo offerte dalla Serie A ma volevo una squadra dove essere protagonista e nel Benevento lo sono. Siamo un grande gruppo, una squadra molto forte ma dobbiamo essere bravi in campo e non solo sulla carta".