Gianluca Lapadula riparte dal Benevento. Terminato il prestito al Lecce, l'attaccante è rientrato al Genoa che ora si è accordato per cederlo a titolo definitivo per 4 milioni di euro. Secondo Sky, l'ex milanista firmerà un contratto triennale fino a giugno 2023 col club campano neo-promosso in Serie A.