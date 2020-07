La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Benevento di Inzaghi, neo-promosso in Serie A. Per l'attacco il nome di Llorente è tornato caldo, insieme a quelli di Lapadula e Sturridge. Per la difesa si cerca di riportare in Italia l’ex granata Glik, per il reparto avanzato ha già sostenuto le visite Remy e ci sono contatti avviati per Schurrle. C’è stata anche una trattativa con il Parma per Gervinho (obiettivo da non trascurare) e Grassi: se ne riparlerà. Alla Juventus è stato chiesto Nicolussi Caviglia (ora al Perugia) e all’Atalanta invece Colpani (ora al Trapani), giovani necessari per integrare l’organico alla pari di Nardi del Novara, che Foggia avrebbe voluto già a gennaio.