A dieci giorni di distanza dall'esonero di Fabio Cannavaro e del direttore sportivo Pasquale Foggia, il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha spiegato i motivi del doppio allontanamento: "Allontanare Cannavaro e Foggia non è stato semplice - ha ammesso il patron giallorosso a ottopagine.it - Ho pensato che non posso mandare via 23 calciatori. Con Cannavaro ho pensato che il suo carisma potesse portare entusiasmo. A un certo punto ho avuto la sensazione che camminavamo a un metro da terra, avendo una forma di regressione rispetto al campione. Questo ha confuso le idee a tutti. Foggia è stato oggetto di una contestazione di cui non posso non tener conto. Non la condivido né nei termini né nei modi, ma non posso non prendere in considerazione che si era rotto il feeling con questo dirigente. Ho chiesto a Foggia di fare un passo indietro. Lui l'ha fatto, ha capito che in quel momento era un elemento di divisione