Il Benevento, che ormai pare aver perso Bonaventura destinato alla Fiorentina, insiste con il Parma per Gervinho ed è pronto ad accogliere Gianluca Caprari: l’accordo con la Sampdoria è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza. Sempre secondo Tuttosport, dai blucerchiati può arrivare anche il difensore Vasco Regini.



Pressing sulla Roma per ottenere, a titolo temporaneo, Justin Kluivert. E’ questione di ore, forse qualche giorno, per la fumata bianca legata al passaggio di Bryan Dabo (28) dalla Fiorentina, nell’ambito della cui trattativa è destinato ad essere inserito anche il giovanissimo Davide Gentile (17), terzino destro del vivaio sannita pronto ad approdare in viola.