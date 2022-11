Nella settimana di pausa del campionato di Serie B l'infermeria regala un sorriso a Fabio Cannavaro e al suo Benevento.



Dopo quasi tre mesi d'assenza, dovuti ad un infortunio muscolare alla coscia, nell'allenamento di ieri è tornato a lavorare con i compagni Mattia Viviani. Per il giovane centrocampista il rientro in gruppo avverrà ovviamente in maniera graduale e per vederlo tra i convocati si potrebbe dover avere ancora un po' di pazienza.