Il Benevento si muove per rinforzare la squadra. Come scrive Il Mattino, due sono i nomi segnati in rosso sulla lista del direttore sportivo Pasquale Foggia: Schiattarella della Spal e Mancuso della Juve, reduce da due anni a Pescara. L'ex Samb è l'obiettivo numero 1 per l'attacco.