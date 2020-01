Filippo Inzaghi si gode le vacanze col suo Benevento in cima alla classifica di Serie B. Se la parte tecnica è in vacanza, quella dirigenziale è al lavoro: come riporta Sportitalia, le Streghe sono vicine a chiudere un colpo importante. Si tratta di Gabriele Moncini, centravanti della Spal, grande protagonista la scorsa stagione col Cittadella. Operazione da 3 milioni di euro più bonus.