Roberto Insigne è una delle conferme del nuovo Benevento, i giallorossi lo hanno riscattato dal Napoli e il presidente Vigorito ha parlato di lui: "E' un giocatore di Serie A prestato alla B. Crediamo molto in lui, è stato decisivo tante volte e si è integrato alla grande a Benevento. Prima di andare via mi disse che voleva tornare qui e io ho fatto di tutto per accontentarlo pagando una cifra importante per un ragazzo in fase ci crescita".