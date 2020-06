Oreste Vigorito non ci sta. Il patron del Benevento, intervenuto all'Ansa, commenta l'esito dell'assemblea della Lega di A, in cui si è deciso per il blocco delle retrocessioni in caso di nuovo stop del campionato: "Non ci siamo iscritti a un sistema di prestigiatori, in cui appaiono e scompaiono all'improvviso ipotesi e tesi. La nostra è una preoccupazione graduale, dobbiamo solo aspettare e scoprire se c'era il trucco: con la promozione sarò felice, altrimenti mediterò sulle conseguenze".