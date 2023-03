A distanza di tre settimane dalla gara d'andata, Benfica e Club Bruges si ritrovano a campi invertiti per il ritorno degli ottavi di Champions. Riflettori accesi al Da Luz, si riparte dal 2-0 dei portoghesi grazie alle reti di Joao Mario e Neres. La squadra di Schmidt è in gran forma, arriva da quattro vittorie consecutive tra campionato e coppa e nelle ultime due non ha subito gol. Qualche difficoltà in più per il Bruges, che ha perso l'ultima partita di campionato contro l'Oostende e - considerando tutte le competizioni - fuori casa non vince da fine gennaio.



CHI SEGUIRE - Nella squadra belga occhio a Jutgla e Lang, due classe '99 già nella lista di qualche club italiano; ma il capocannoniere del Bruges con 9 reti è il centrocampista classe '92 Vanaken. Nella classifica marcatori del campionato portoghese al primo e secondo posto ci sono Goncalo Ramos e l'ex interista Joao Mario: il primo ha segnato 15 reti, l'altro ne ha fatta una in meno.