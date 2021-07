Roman Yaremchuk ha giocato un ottimo Europeo con l'Ucraina che ha attirato su di sé l'interesse di diverse big del calcio europeo. Tra queste anche Roma e Milan, ma alla fine l'ha spuntata il Benfica: l'attaccante del Gent verrà pagato 15 milioni e nella notte è arrivato in Portogallo, come riporta A Bola. Visite mediche di rito in programma e ufficialità presto in arrivo.