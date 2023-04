Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Benfica-Inter, quarti di finale di andata di Champions League:



BENFICA-INTER 11/04 ore 21

Michael Oliver ENG

Assistenti: Stuart Burt ENG, Simon Bennett ENG

Quarto uomo: John Brooks ENG

Var: Pol van Boekel NED

Avar: Stuart Attwell ENG



30' - Aursnes in area prova a far passare il pallone che rimbalza tra Dumfries e Darmian, poi subentra Grimaldo che trova un rimpallo sul braccio dello stesso Darmian piuttosto aderente al corpo: giusto non fischiare.



21' - Entrata durissima di Antonio Silva su Lautaro che era in anticipo. Primo giallo della partita per il centrale di casa.