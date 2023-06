Orkun Kökçü è destinato a essere il primo colpo del mercato estivo del Benfica. Il centrocampista turco, uno dei punti di forza del Feyenoord di Arne Slot, è arrivato a Lisbona per sottoporsi alle visite mediche. Come riporta la stampa lusitana, a convincerlo è stato Roger Schmidt, che gli ha spiegato il suo ruolo importante all'interno della squadra. La squadra portoghese pagherà 30 milioni di euro al Feyenoord – più il 20% della futura rivendita – e Kokcu si legherà per 5 anni con una clausola rescissoria fissara a 120 milioni di euro.