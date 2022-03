Per ribaltare gli equilibri a loro favore, la Real Sociedad ha garantito al portiere serbo del Benfica, Mile Svilar, un ruolo più importante di quello che José Mourinho può offrirgli in questo momento. Svilar non rinnoverà il contratto che è in scadenza in estate e, secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra di San Sebastian ha già compiuto passi più che significativi per ingaggiare il 22enne.