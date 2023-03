Goncalo Ramos, attaccante del Benfica, è molto deluso dal club portoghese, in quanto non gli hanno ancora offerto un nuovo contratto. Il classe 2001 sta disputando una stagione incredibile: 24 gol e 10 assist in 36 partite stagionali. Secondo Sport Witness, questo malcontento potrebbe favorire l'interesse del Manchester United nel portare a Old Trafford il bomber di Olhao.