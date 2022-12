Nicolas Otamendi è in scadenza di contratto con il Benfica. Le ottime prestazioni ai Mondiali lo hanno messo in evidenza agli occhi di diverse pretendenti, ma il giocatore sembra non lasciarsi distrarre dalle voci di mercato. "Sono contento e concentrato solo sul Benfica" ha precisato il giocatore in una breve dichiarazione riportata da Sky Sports, quasi a voler allontanare le indiscrezioni legate ad un suo trasferimento.