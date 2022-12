Il presidente del Benfica, Rui Costa, è stato molto chiaro. Nelle dichiarazioni riprese dal Mirror, il dirigente lusitano ha chiarito la posizione della società in vista di gennaio: “Abbiamo il solo obiettivo di vincere il più possibile in questa stagione. Nessun giocatore se ne andrà – a meno che non venga pagata la loro clausola rescissoria -, tutti sono fondamentali per la squadra. Quello che posso promettere ai nostri tifosi è lo stesso che ho promesso all’inizio della stagione. Questo è un progetto sportivo, non finanziario. Fortunatamente, non abbiamo alcun problema a livello societario od economico e non abbiamo la necessità di vendere giocatori”. Il riferimento a Goncalo Ramos, strepitoso ai Mondiali con il Portogallo e seguito dal Manchester United, è evidente. Porte chiuse alle cessioni per il Benfica.