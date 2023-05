Il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, ha parlato così in conferenza dell'addio improvviso annunciato da Grimaldo, prossimo giocatore del Bayer Leverkusen: "Forse siamo un po' delusi dal fatto che se ne vada, ma dobbiamo guardare in generale. Ha giocato per il Benfica sette anni e mezzo, è stato sempre titolare, è stato tre volte campione, spero siano quattro alla fine di questa stagione. Non ci sono molti giocatori con questa storia. Rispetto quello che sta facendo per il Benfica.