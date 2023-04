Il tecnico del Benfica Roger Schmidt ha commentato così, ai microfoni di Sky, la sconfitta per 0-2 in casa contro l'Inter:



“Nulla è andato storto. La partita è stata equilibrata, con un primo tempo senza grosse opportunità per entrambe. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, ma abbiamo concesso un gol su un cross e poi le abbiamo provate tutte. L’Inter ha tanta esperienza e tanti giocatori da fare entrare nella ripresa. Hanno anche avuto bisogno di un rigore: per me non c’era e ce n’era uno per noi, per un calcio a Ramos. Accettiamo il risultato, pensando di poter ribaltare al ritorno”.