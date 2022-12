Prima offerta rispedita al mittente dal Benfica. I lusitani hanno rifiutato un’offerta pari a 100 milioni di euro per Enzo Fernandez. Secondo quanto riportato da Record, seppur l’argentino interessi a Liverpool e Real Madrid, la dirigenza portoghese non ha alcuna intenzione di privarsi del suo centrocampista, a meno che non venga pagata la clausola rescissoria.