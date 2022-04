Quest'estate, Darwin Nunez partirà sicuramente ma ancora c'è incertezza su quale sarà la prossima destinazione. Il talento del Benfica, è cercato infatti da tutte le più importanti squadre di Premier League ma anche da Barcellona e Atletico Madrid. L'uruguaiano sarà ceduto per una cifra non inferiore a 100 milioni. A riportarlo è AS.